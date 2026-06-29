В Башкирии в реку Белую выпустили 18 тысяч мальков стерляди

Вблизи деревни Новобурново Бирского района в реку Белую выпустили 18 тысяч мальков стерляди. Как сообщили в минэкологии региона, рыбная молодь успешно прижилась в новой среде.

Зарыбление проводилось под контролем специалистов Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Камско-Уральского филиала «Главрыбвода» и министерства природопользования и экологии РБ.

Главный специалист-эксперт Уфимской межрайонной службы охраны животного мира миниэкологии РБ Евгений Глинкин отметил, что процесс выпуска стерляди включает в себя ряд сложных этапов, таких как вылов, транспортировка и адаптация рыбы к естественным условиям среды обитания.

«Учитывая благоприятную кормовую базу и оптимальные гидрологические условия данного водного объекта, он представляет собой идеальную среду для успешного роста и воспроизводства популяции стерляди», — подчеркнул эксперт.

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Выпуск молоди стерляди является компенсационной мерой, направленной на восстановление экосистемы и возмещение ущерба, нанесённого ранее окружающей среде.

Ранее в Уфе в Белую выпустили тысячи мальков стерляди.