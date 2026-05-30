В Уфе в Белую выпустили тысячи мальков стерляди

В Башкирии подвели итоги народного проекта «Водорослям крышка». Инициатива, созданная в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», объединила тысячи неравнодушных жителей. Экоактивисты собрали около двух тонн пластиковых крышек, которые затем сдали на переработку и с вырученных денег закупили 1000 мальков стерляди.
23 мая 50 неравнодушных волонтеров и партнеров очистили берег реки Белой от мусора. А в финальный день проекта 200 экоактивистов выпустили мальки в реку.
По словам министра природопользования и экологии РБ Нияза Фазылова, проект «Водорослям крышка» полюбился всем, кому небезразлична судьба окружающей среды.
«И это не просто слова — о народной любви говорит сам факт: люди активно включились в дело. Эти люди собственным примером доказывают: изменить мир вокруг можно прямо сейчас — и вдохновляют других», — отметил министр.
Профессиональный эколог, координатор проекта «Водорослям крышка» Альбина Сулейманова рассказала, что в рамках проекта в школах и детских садах республики прошли десятки экоуроков.
«Мы детям рассказывали о важности сохранения чистоты водоёмов. Каждая собранная крышечка — это вклад в будущее рек. Проект объединил тех, кто искренне, а не на словах заботится о чистоте природы. Волонтеры доказали, что даже маленькая пластиковая крышечка может превратиться в новую жизнь — стать мальком, который восстановит экосистему родного региона», — сказала в разговоре с корреспондентом «Башинформа» Альбина Сулейманова.
Справка:
Проект «Водорослям крышка» реализуется в Республике Башкортостан при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие» и направлен на снижение нагрузки на окружающую среду через вовлечение отходов во вторичный оборот и восстановление водных биоресурсов региона.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.