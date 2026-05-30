В Уфе в Белую выпустили тысячи мальков стерляди

В Башкирии подвели итоги народного проекта «Водорослям крышка». Инициатива, созданная в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», объединила тысячи неравнодушных жителей. Экоактивисты собрали около двух тонн пластиковых крышек, которые затем сдали на переработку и с вырученных денег закупили 1000 мальков стерляди.

23 мая 50 неравнодушных волонтеров и партнеров очистили берег реки Белой от мусора. А в финальный день проекта 200 экоактивистов выпустили мальки в реку.

По словам министра природопользования и экологии РБ Нияза Фазылова, проект «Водорослям крышка» полюбился всем, кому небезразлична судьба окружающей среды.

«И это не просто слова — о народной любви говорит сам факт: люди активно включились в дело. Эти люди собственным примером доказывают: изменить мир вокруг можно прямо сейчас — и вдохновляют других», — отметил министр.

Профессиональный эколог, координатор проекта «Водорослям крышка» Альбина Сулейманова рассказала, что в рамках проекта в школах и детских садах республики прошли десятки экоуроков.

«Мы детям рассказывали о важности сохранения чистоты водоёмов. Каждая собранная крышечка — это вклад в будущее рек. Проект объединил тех, кто искренне, а не на словах заботится о чистоте природы. Волонтеры доказали, что даже маленькая пластиковая крышечка может превратиться в новую жизнь — стать мальком, который восстановит экосистему родного региона», — сказала в разговоре с корреспондентом «Башинформа» Альбина Сулейманова.

Справка:

Проект «Водорослям крышка» реализуется в Республике Башкортостан при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие» и направлен на снижение нагрузки на окружающую среду через вовлечение отходов во вторичный оборот и восстановление водных биоресурсов региона.