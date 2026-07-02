Четверг, 2 Июля 2026
|
Уфа
+21 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
10:33 (UTC+5), 02 Июля 2026

В Башкирии внедрят новую систему ухода за пожилыми и людьми с ОВЗ

Комплексная система долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи, начнет действовать в пилотном режиме в Башкирии в 2026 году. С постановлением за подписью премьер-министра республики Андрея Назарова ознакомилось ИА «Башинформ».

Фото: Иван Вавилов | «Башинформ»
Иван Вавилов

Речь идет о жителях, которые в силу возраста, ограниченных возможностей здоровья, травм или хронических заболеваний частично либо полностью утратили способность самостоятельно обслуживать себя и нуждаются в регулярном уходе.

Новая модель объединит социальное обслуживание и медицинское сопровождение. Основной принцип проекта — максимально долго сохранять возможность проживания человека дома, в привычной семейной среде, не допуская ухудшения состояния и преждевременного помещения в стационарные учреждения.

Для каждого участника программы специалисты будут проводить индивидуальную оценку потребностей, определять степень зависимости от посторонней помощи и формировать персональный соцпакет долговременного ухода. В частности, нуждающимся гражданам будут помогать в приготовлении и приеме пищи, кормлении, покупке и доставке продуктов, уборке жилого помещения, поддержании санитарно-гигиенических условий проживания, стирке и смене постельного белья.

Также предусмотрена помощь в выполнении ежедневных гигиенических процедур: умывании, купании, смене одежды, уходе за лежачими больными, профилактике пролежней, контроле приема лекарств по назначению врача и наблюдении за общим состоянием здоровья.

Кроме того, система включает сопровождение при передвижении по дому и на улице, помощь при посещении медицинских организаций, содействие в получении технических средств реабилитации и социально-психологическую поддержку.

Объем, периодичность и продолжительность услуг составит от нескольких часов в неделю до ежедневного сопровождения, в зависимости от степени утраты самостоятельности человека и уровня его потребности в постоянном уходе.

Одной из ключевых задач проекта станет поддержка родственников, ухаживающих за пожилыми или инвалидами. Система должна снизить нагрузку на семьи и одновременно повысить качество жизни людей, которые нуждаются в постоянной помощи.

Пилотный проект реализуется в рамках федеральной программы по развитию системы долговременного ухода и станет частью модернизации социальной сферы Башкирии.

Ранее в Башкирии провели масштабный форум и обучение для российских соцработников.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru