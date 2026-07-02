В Башкирии внедрят новую систему ухода за пожилыми и людьми с ОВЗ

Речь идет о жителях, которые в силу возраста, ограниченных возможностей здоровья, травм или хронических заболеваний частично либо полностью утратили способность самостоятельно обслуживать себя и нуждаются в регулярном уходе.

Новая модель объединит социальное обслуживание и медицинское сопровождение. Основной принцип проекта — максимально долго сохранять возможность проживания человека дома, в привычной семейной среде, не допуская ухудшения состояния и преждевременного помещения в стационарные учреждения.

Для каждого участника программы специалисты будут проводить индивидуальную оценку потребностей, определять степень зависимости от посторонней помощи и формировать персональный соцпакет долговременного ухода. В частности, нуждающимся гражданам будут помогать в приготовлении и приеме пищи, кормлении, покупке и доставке продуктов, уборке жилого помещения, поддержании санитарно-гигиенических условий проживания, стирке и смене постельного белья.

Также предусмотрена помощь в выполнении ежедневных гигиенических процедур: умывании, купании, смене одежды, уходе за лежачими больными, профилактике пролежней, контроле приема лекарств по назначению врача и наблюдении за общим состоянием здоровья.

Кроме того, система включает сопровождение при передвижении по дому и на улице, помощь при посещении медицинских организаций, содействие в получении технических средств реабилитации и социально-психологическую поддержку.

Объем, периодичность и продолжительность услуг составит от нескольких часов в неделю до ежедневного сопровождения, в зависимости от степени утраты самостоятельности человека и уровня его потребности в постоянном уходе.

Одной из ключевых задач проекта станет поддержка родственников, ухаживающих за пожилыми или инвалидами. Система должна снизить нагрузку на семьи и одновременно повысить качество жизни людей, которые нуждаются в постоянной помощи.

Пилотный проект реализуется в рамках федеральной программы по развитию системы долговременного ухода и станет частью модернизации социальной сферы Башкирии.

Ранее в Башкирии провели масштабный форум и обучение для российских соцработников.