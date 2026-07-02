В Башкирии на трассе сбили семью хорьков

Возле Нурлино сбили семью хорьков, сообщил руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.

«Мама и двое детей погибли сразу. Еще двое малышей метались, пока за ними не пришли небезразличные граждане», — рассказал он.

Один выживший малыш убежал в траву — его найти не удалось, а второго забрали и привезли в центр. Как пояснил «Башинформу» Дмитрий Стрельников, у хорька после ДТП есть небольшая контузия, также животное дезориентировано.

«Мы в минэкологии РБ подали документы на временное изъятие животного, так как хорек является охотничьим ресурсом, потом получим разрешение на его добывание. После присвоения животного будем искать для него „добрые руки“. Но с социализацией будет сложно, так как хорек дикий, соответственно, конфликтный», – пояснил руководитель центра.

Ранее «Башинформ» информировал о том, как в Башкирии сражаются за жизнь испачканного в нефтепродуктах лебедя.