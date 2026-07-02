В Башкирии на трассе сбили семью хорьков

Возле Нурлино сбили семью хорьков, сообщил руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.
«Мама и двое детей погибли сразу. Еще двое малышей метались, пока за ними не пришли небезразличные граждане», — рассказал он.
Один выживший малыш убежал в траву — его найти не удалось, а второго забрали и привезли в центр. Как пояснил «Башинформу» Дмитрий Стрельников, у хорька после ДТП есть небольшая контузия, также животное дезориентировано.
«Мы в минэкологии РБ подали документы на временное изъятие животного, так как хорек является охотничьим ресурсом, потом получим разрешение на его добывание. После присвоения животного будем искать для него „добрые руки“. Но с социализацией будет сложно, так как хорек дикий, соответственно, конфликтный», – пояснил руководитель центра.
Ранее «Башинформ» информировал о том, как в Башкирии сражаются за жизнь испачканного в нефтепродуктах лебедя.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.