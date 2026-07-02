Полицейские наградили школьницу из Уфы за помощь в поимке рецидивиста

Награду за активную гражданскую позицию и содействие полиции вручил заместитель министра внутренних дел республики генерал-майор полиции Айдар Зубаиров. Поводом для поощрения стала помощь школьницы в раскрытии квартирной кражи.
По данным пресс-службы МВД по РБ, на днях в отдел полиции № 1 по Уфе поступило заявление от 44-летнего местного жителя. Из квартиры заявителя на улице Ферина пропали телевизор и два мобильных телефона. Как выяснила следственно-оперативная группа, владелец жилья распивал спиртное с малознакомыми людьми, а после того как уснул, один из гостей покинул квартиру, прихватив чужое имущество.
Во время отработки возможных свидетелей стражам порядка помогла ученица 11 класса Лира Хабибьянова. Школьница внимательно изучила записи с камер видеонаблюдения в подъезде и указала на предполагаемого подозреваемого, причастного к краже. Полученные данные позволили оперативникам быстро установить личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний местный житель.
Похищенное имущество было изъято — его обнаружили спрятанным между ящиками на верхнем этаже того же дома, где преступник планировал вернуться за ним позже. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «кража».
Ранее в Уфе во дворе дома грузовик сбил пенсионера и устроил массовое ДТП.
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