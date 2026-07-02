В Уфе во дворе дома грузовик сбил пенсионера и устроил массовое ДТП

По предварительным данным пресс-службы ГАИ Уфы, накануне днем напротив дома № 5 по улице Авроры 36-летний водитель за рулем грузовика «Исудзу», следуя по дворовой территории, сбил пешехода. После наезда на пожилого мужчину, он допустил столкновение с припаркованным автомобилем «Хендай Солярис», далее, по инерции, «Хендай» допустил столкновение с впереди припаркованным автомобилем «Ливан Про».

На видео с камеры домофона, опубликованном в соцсетях, видно, что пенсионер попытался даже остановить грузовик, но в итоге от удара о переднюю часть машины упал на асфальт.

В аварии 75-летний пешеход с травмами был доставлен в медучреждение. Автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП сотрудники ГАИ начали административное расследование.

«Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ пояснили, что пострадавшего доставили в клиническую больницу скорой медпомощи. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в Уфе мотоциклист пострадал в лобовом столкновении с грузовиком.