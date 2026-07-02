Оренбург перейдет на оплату проезда при входе в автобусы

С 13 июля в Оренбурге изменится порядок оплаты в общественном транспорте. Пассажиры будут рассчитываться за проезд сразу при посадке в салон, сообщает «Оренбург Медиа». Нововведение коснется как муниципальных, так и частных перевозчиков.
После оплаты жители смогут свободно перемещаться по салону и выходить через задние двери. Как подчеркнули в мэрии города, это повысит безопасность: водители не будут отвлекаться на прием денег в пути, а посадка станет более организованной. На остановках и в автобусах уже размещают информационные объявления.
Власти признают возможные временные неудобства, но уверены, что в итоге система станет удобнее для пассажиров.
Ранее для грузовиков закрыли выезд из Уфы по Затонскому и Дёмскому мостам.
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