Для грузовиков закроют выезд из Уфы по Затонскому и Демскому мостам

Как сообщили в пресс-службе мэрии, исключение сделают только для:

автобусов (для них сохранят выделенную полосу)

грузовиков, которые едут на Базисный проезд (по служебным нуждам)

техники для вывоза снега со снегобаз.

Для удобства уже установлены новые запрещающие знаки и информационные щиты с маршрутами: на ул. Рихарда Зорге, Галле и Пархоменко на трассе Уфа–Аэропорт (перед Демским шоссе) у кафе «Лель» на ул. Центральной и ул. Правды на выезде из мкр. Яркий.

Схему объезда участков, по которым запрещено движение, можно посмотреть на фото.