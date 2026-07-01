В Уфе ограничат движение на трех улицах для устройства инженерных сетей. Как сообщили в мэрии города, с 1 по 31 июля ограничения движения транспорта будут введены по одной полосе (дублеру) на улице Интернациональной напротив дома № 141/1.
С 1 июля по 30 сентября движение ограничат по одной полосе с нечетной стороны улицы Сельской Богородской, от дома № 23 до пересечения с улицей Байкальской.
Со 2 июля по 30 сентября перекроют одну полосу на улице 50-летия Октября, от дома № 5 до дома № 9.
Ранее в Уфе ограничили движение на улицах Батырской и 1-й Кронштадтской.
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