В Уфе ограничили движение на улицах Батырской и 1-й Кронштадтской

В Уфе временно ограничено движение на улицах Батырской и 1-й Кронштадтской.

В связи с работами, проводимыми на инженерных сетях, до 5 июля введены ограничения движения автотранспорта на двух улицах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, полное перекрытие проезда будет по улице Батырской в районе пересечения с улицей 1-й Кронштадтской. Также перекроют одну полосу движения по улице 1-й Кронштадтской вблизи дома № 94 по улице Степана Кувыкина.