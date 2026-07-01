В трех районах Башкирии решили проблему с нехваткой топлива для мусоровозов

Система вывоза мусора в Башкирии работает в штатном режиме, а все возникающие трудности оперативно решаются. Об этом заявил заместитель министра природопользования и экологии республики Шамиль Фаррахов в ходе брифинга на канале БСТ.

По его словам, кратковременные сложности с поставками топлива, которые ранее наблюдались в Благовещенском, Кармаскалинском и Архангельском районах, полностью преодолены.

Фаррахов подчеркнул, что на данный момент в республике нет напряженных точек, где мусор не вывозился бы по причине отсутствия топлива. Даже если мусоровоз не вышел на линию в установленное утреннее время, он обязательно сделает это позже в течение дня, чтобы соблюсти график. Ежедневный вывоз обеспечивается для городов и райцентров, а для сельских поселений установлен режим раз в три дня.

Чиновник отметил, что небольшие задержки могут быть связаны с объективными причинами, в частности с логистикой. Особенно сложная ситуация наблюдается в Зауралье, где плечо доставки (расстояние от площадки с мусором до полигона) может достигать 200–220 километров. Для сравнения, в Уфе и близлежащих районах это расстояние значительно меньше. Нагрузка на автозаправочные станции для техники региональных операторов крайне вариативна и зависит от зоны.

«Если в зоне № 4 транспортные плечи короткие и там всего лишь 3800 литров в сутки необходимо 40 единицам техники, то, допустим, для зоны №2, где те же самые 40 единиц, там требуется 5800 литров дизтоплива. То есть если мусор не вывозится, то не по причине отсутствия топлива», – резюмировал чиновник.

Для контроля ситуации налажена система ежедневной отчетности. Региональные операторы к 10 утра представляют сводку о выходе техники на линию. Вся информация о проблемах передается в оперативный штаб, который занимается их немедленным решением.

Ранее в ходе брифинга первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Тимур Герасимов сообщил о стабилизации ситуации на топливном рынке региона и значительном уменьшении очередей на заправках.