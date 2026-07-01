В районе Башкирии со 100-летием поздравили единственного ветерана войны

Сегодня жители Зианчуринского района поздравляют со 100-летним юбилеем своего последнего ветерана Великой Отечественной войны Ахматдина Халитова.

Поздравительную телеграмму юбиляру с тёплыми пожеланиями отправил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Уважаемый Ахматдин Фахретдинович! От всей души поздравляю Вас со 100-летним юбилеем! Ваш вековой рубеж — это не просто дата, это целая эпоха, наполненная беспримерным мужеством, самоотверженным трудом и беззаветной любовью к Родине», — написал руководитель республики.

Ветерана также поздравили глава администрации муниципалитета Дамин Юланов, родные ветерана и жители Абзановского сельского поселения.

Как сообщает газета «Зианчуринские зори», Ахматдин Халитов ушёл добровольцем на фронт в 1943 году. Тогда ему было 17 лет. Ахматдин Фахретдинович прошёл боевой путь до границы СССР, продолжил его в Польше и победу над фашизмом встретил в Германии на берегу реки Эльбы.

Ахматдин Халитов награждён орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу» и множеством юбилейных наград.

Годы Великой Отечественной войны ветеран вспоминает неохотно. Но сейчас, когда внуки и правнуки фронтовиков защищают Россию от нацизма в зоне СВО, Ахматдин Фахретдинович твёрдо поддержал наших бойцов.

«Мы своё отвоевали, теперь досталось нашим сынам и внукам. Сегодня ребята сражаются с фашистами, которые нас окружили и донимают со всех сторон. Такого быть не должно, мирное население не должно умирать. Дети должны видеть мир на земле, а не разруху и смерть», — говорит Ахматдин Фахретдинович.

Ахматдин Фахретдинович очень поддерживает участников спецоперации, отмечает издание. Совсем недавно дедушка лично собрал посылку для зианчуринских бойцов, которую уже доставили на передовую. Земляки шлют ему ответный привет, слова благодарности и обещают вернуться домой с Победой.

«Сегодня моё главное желание — скорейшая Победа наших ребят», — говорит Ахматдин Фахретдинович. И пусть его главное желание, загаданное в его день рождения, поскорее сбудется.

Также сегодня исполнился 101 год единственному участнику Великой Отечественной войны из Чишминского района Султану Хаматгалиевичу Хайдарову. Подробнее в этой публикации ИА «Башинформ».