В Башкирии ветерану Султану Хайдарову исполнился 101 год

Единственный в Чишминском районе участник Великой Отечественной войны встречает 101-й день рождения. Жителя деревни Бикеево поздравил глава администрации Ришат Мансуров.
Султан Хаматгалиевич ушел на фронт в 1943 году, когда ему еще не было и 18 лет. После учебки в Чкалове попал на 2-й Украинский фронт, был автоматчиком, участвовал в боях за Днепр. В декабре того же года попал в плен. В части его посчитали погибшим, записали в «Книгу памяти». Позже имя фронтовика появилось в книге «Они вернулись с Победой».
Ветеран награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», Жукова и Шаймуратова.
Свой очередной день рождения долгожитель встречает в кругу близких: у него трое детей, четверо внуков и восемь правнуков.
Ранее в селе Арсланово Чишминского района с вековым юбилеем поздравили Фариду Рахматуллину.
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