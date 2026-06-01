Жительнице Башкирии Фариде Рахматуллиной исполнилось 100 лет

Сегодня в селе Арсланово Чишминского района с вековым юбилеем поздравили Фариду Рахматуллину.
Глава администрации муниципалитета Ришат Мансуров отметил, что Фарида Гайзетдиновна выглядит бодро и жизнерадостно.
«В её глазах — свет и мудрость прожитых лет, в улыбке — тепло, которым она щедро делится с окружающими», — написал он в своих соцсетях.
Фарида Гайзетдиновна Рахматуллина начала трудовую деятельность с 15 лет. В годы Великой Отечественной войны она участвовала в заготовке леса в Нуримановском районе, добывала торф в селе Кара-Якупово Чишминского района. Её вклад в Победу отмечен медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.
Ранее в Уфе 100-летие отметила выдающийся педагог и профессор Миляуша Галиевна Муртазина.
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