В городе Башкирии восстановили подтопленный исторический тоннель

Городской тоннель под железнодорожными путями в Туймазах затопило после ливня, из-за чего жителям приходилось идти по рельсам. О состоянии объекта сообщили местные жители в соцсетях 30 июня — комментарий зафиксировали информсистемы ЦУР Башкортостана.

Как сообщили власти Туймазинского района, ситуацию с подтоплением создавали талые и дождевые воды, которые стекали в тоннель. Известно, что в тот же день на место выехали коммунальщики. Специалисты откачали влагу и очистили стоки, промыли перегородки, а также убрали песок и мусор с пешеходных дорожек.

Ранее в селе Башкирии после обращения жительницы отремонтировали дорогу.