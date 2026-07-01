В городе Башкирии восстановили подтопленный исторический тоннель

Городской тоннель под железнодорожными путями в Туймазах затопило после ливня, из-за чего жителям приходилось идти по рельсам. О состоянии объекта сообщили местные жители в соцсетях 30 июня — комментарий зафиксировали информсистемы ЦУР Башкортостана.
Как сообщили власти Туймазинского района, ситуацию с подтоплением создавали талые и дождевые воды, которые стекали в тоннель. Известно, что в тот же день на место выехали коммунальщики. Специалисты откачали влагу и очистили стоки, промыли перегородки, а также убрали песок и мусор с пешеходных дорожек.
Ранее в селе Башкирии после обращения жительницы отремонтировали дорогу.
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