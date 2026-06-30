В селе Башкирии после обращения жительницы отремонтировали дорогу

Проблемную дорогу на улице Тополиной в селе Красный Яр заасфальтировали, информирует ЦУР Башкортостана. Ранее о плачевном состоянии километрового участка рассказала местная жительница, которая обратилась на Прямую линию-2025 с Главой РБ Радием Хабировым через чат-бот в соцсетях.

Известно, что власти Уфимского района включили ремонт дороги в план на 2026-й год и определили подрядчика. Работы выполнили до 25 июня.

Напомним, в городе Башкирии восстановили затронутый земляными работами тротуар.