В городе Башкирии восстановили затронутый земляными работами тротуар

Участок тротуара на улице Ленина в Нефтекамске оставался раскопанным после капремонта самотечного коллектора. На состояние объекта обратила внимание одна из местных жительниц, написав об этом в соцсетях.

Комментарий женщины зафиксировала информсистема ЦУР Башкортостана «Инцидент-менеджмент», после чего сообщение передали в мэрию города. Там рассказали, что тротуар благоустроят с установлением благоприятной погоды. В итоге земляные работы выполнили к 25 июня 2026 года.

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