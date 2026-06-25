Под Уфой закрыли опасный котлован

Открытый котлован без ограждений и предупреждающих знаков закрыли в столичном селе Нагаево, сообщает Центр управления республикой.
Известно, что объект образовался во время дорожных работ и представлял угрозу для людей. На опасную яму обратила внимание одна из местных жительниц, написав об этом в соцсетях.
«Сообщение зафиксировала наша информсистема „Инцидент-менеджмент“. Коллеги из администрации Октябрьского района Уфы вместе с подрядчиками сначала установили на участке водопропускную трубу, а к 19 июня полностью закрыли котлован», — прокомментировали в ЦУРе.
Ранее в Башкирии снизилось число жалоб жителей через соцсети.
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