В Башкирии снизилось число жалоб жителей через соцсети

По данным начальника Управления Главы региона по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, в топ-5 наиболее волнующих людей тем вошли вопросы ремонта, строительства и содержания дорог, благоустройства, уборки, озеленения и освещения территорий, ЖКХ (здесь по жалобам лидируют отсутствие холодной или горячей воды, коммунальные аварии, работа УК, протечки крыш), а также темы здравоохранения и обращения с ТКО.

«ЦУР Башкортостана все инциденты взял на контроль и направил в работу в муниципалитеты, министерства, ведомства. При этом все, что можно решить сразу, делается. Если требуются совещания — есть возможность их инициировать. Или, как в данном случае, доложить руководству региона», — рассказала Прочаковская на заседании правительства РБ.