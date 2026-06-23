Власти Башкирии обсудили внедрение ИИ в свою работу

Правительство Башкирии рассмотрело план по внедрению искусственного интеллекта в систему государственного управления. Региональное минцифры предложило делать это в два этапа. На первом, который уже начался, будет дана оценка готовности органов власти к внедрению новых технологий. Сейчас сотрудники проходят анкетирование о том, какие задачи они уже решают с помощью ИИ, насколько востребована эта технология и как организовано управление данными в каждом ведомстве.

Второй этап предусматривает определение процессов, где ИИ принесёт наибольшую пользу — это и общие процессы для всех органов, и специфические для отдельных ведомств. Отдельный вопрос — использование нейросетей в ЦУР.

Премьер-министр правительства Андрей Назаров напомнил, что искусственный интеллект стал одной из центральных тем Петербургского международного экономического форума. Несколько регионов подписали соглашения с крупными компаниями связи, в том числе Башкортостан.