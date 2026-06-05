Соглашение рассчитано до конца 2030 года и охватывает широкий спектр направлений сотрудничества, в том числе:
В том числе стороны планируют развивать сотрудничество в сфере искусственного интеллекта в медицине — для поддержки врачебных решений, прогнозирования рисков, дистанционного мониторинга здоровья пациентов.
Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:
«Подписание этого соглашения — важный шаг в реализации нашей стратегии по внедрению цифровых экосистем в регионах. Башкортостан — один из лидеров по темпам цифровизации, и вместе с Правительством республики мы сосредоточимся на конкретных проектах: от интеллектуальных систем ЖКХ до геоаналитики и ИИ в госуправлении. Уверен, что наше многолетнее партнерство выйдет на новый уровень и принесет ощутимые результаты для жителей региона».
Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан:
«Сотрудничество с Билайном открывает широкие возможности для цифровой трансформации республики. Мы видим высокий потенциал в совместных проектах — от развития инфраструктуры связи до внедрения искусственного интеллекта. Особое внимание уделим проектам ИИ в медицине и “умным” технологиям в городском хозяйстве. Это позволит повысить качество государственных услуг и улучшить жизнь наших граждан».
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