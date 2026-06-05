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13:51 (UTC+5), 05 Июня 2026

Билайн займется цифровой трансформацией Республики Башкортостан

Фото: Билайн (ПАО «ВымпелКом») | предоставлено пресс-службой компании

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Билайн и Правительство Республики Башкортостан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заключили соглашение о намерениях, направленное на комплексную цифровую трансформацию региона, развитие экономики данных и повышение качества жизни населения.

Соглашение рассчитано до конца 2030 года и охватывает широкий спектр направлений сотрудничества, в том числе:

  • развитие телеком-инфраструктуры, модернизацию сетей фиксированной связи, широкополосного доступа в интернет и интерактивного телевидения;
  • внедрение интернета вещей (IoT) в ЖКХ для интеллектуального учета воды и электроэнергии, оптимизации энергозатрат, снижения аварийности систем водоснабжения;
  • применение геоаналитики на основе больших данных для оптимального размещения социальных объектов, привлечения абитуриентов в вузы, развития туристической отрасли республики;
  • использование облачных технологий — в том числе размещение оборудования региональных заказчиков в центрах обработки данных Билайна;
  • создание единой коммуникационной платформы для повышения качества и оперативности взаимодействия между органами власти и подведомственными учреждениями;
  • ИИ-решения и роботизацию для автоматизации рутинных процессов в деятельности органов власти и местного самоуправления;
  • цифровую трансформацию городского хозяйства и агропромышленного комплекса;
  • разработку экологических проектов и импортонезависимых технологических решений;
  • запуск автоматических оповещений о чрезвычайных ситуациях и мониторинг лесных пожаров;
  • организацию пилотных зон и экспериментальных площадок для отработки инноваций с возможностью последующего масштабирования.

В том числе стороны планируют развивать сотрудничество в сфере искусственного интеллекта в медицине — для поддержки врачебных решений, прогнозирования рисков, дистанционного мониторинга здоровья пациентов.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Подписание этого соглашения — важный шаг в реализации нашей стратегии по внедрению цифровых экосистем в регионах. Башкортостан — один из лидеров по темпам цифровизации, и вместе с Правительством республики мы сосредоточимся на конкретных проектах: от интеллектуальных систем ЖКХ до геоаналитики и ИИ в госуправлении. Уверен, что наше многолетнее партнерство выйдет на новый уровень и принесет ощутимые результаты для жителей региона».

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан:

«Сотрудничество с Билайном открывает широкие возможности для цифровой трансформации республики. Мы видим высокий потенциал в совместных проектах — от развития инфраструктуры связи до внедрения искусственного интеллекта. Особое внимание уделим проектам ИИ в медицине и “умным” технологиям в городском хозяйстве. Это позволит повысить качество государственных услуг и улучшить жизнь наших граждан».

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