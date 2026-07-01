В Башкирии за семейной выплатой обратились свыше 102 тысяч жителей

В первый месяц после запуска новой меры поддержки жители Башкортостана подали более 102 тысяч заявлений. Из них 99% были отправлены онлайн через портал Госуслуг, и еще около 1600 семей обратились лично в МФЦ и клиентские службы СФР, сообщили в региональном отделении Социального фонда.

На счета семей уже перечислено 698 миллионов рублей. Максимальная сумма, которую получила одна семья с тремя детьми, составила 125 тысяч рублей.

Напомним, семейная выплата положена семьям, которые воспитывают двоих и более детей. Возраст детей — до 18 лет, а если они учатся очно — до 23 лет. Главное условие: родители должны были официально работать в 2025 году и платить подоходный налог (НДФЛ). Мера поддержки рассчитана на семьи, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в республике за прошлый год — 23 673 рубля. Также при назначении семейной выплаты проводится оценка имущества, как при назначении единого пособия.

Сумма для каждой семьи индивидуальна. Она рассчитывается как разница между тем, сколько налогов вы заплатили за весь 2025 год, и суммой, рассчитанной по льготной ставке 6%.

«Выплату могут оформить оба родителя независимо друг от друга — статус брака и место проживания детей на право получения поддержки не влияют. При этом заявитель должен иметь гражданство России и постоянно проживать на территории страны, не иметь долгов по алиментам, а также не быть лишенным или ограниченным в родительских правах», — пояснил управляющий отделением СФР по РБ Фаниль Вахитов.

Подать заявление можно ежегодно с 1 июня до 1 октября — через портал Госуслуг, в клиентской службе отделения СФР или в МФЦ. Решение принимается в течение 10 рабочих дней. Деньги приходят на счет в течение пяти дней после одобрения.

За дополнительными разъяснениями можно звонить на горячую линию: 8-800-100-00-01.

Ранее в материале «Башинформа» подробно рассказывали, как оформить новую выплату на детей.