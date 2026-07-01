В Башкирии продолжается ремонт автодороги Бураево — Старобалтачево — Куеда. Как сообщил глава района Ильгиз Субушев, дорожники на подъезде к селу Старобалтачево обновят асфальт на участке длиной более 5 километров.
«Вчера ознакомился с ходом ремонта важной для нас автодороги Бураево — Старобалтачево — Куеда на участке подъезда к селу Старобалтачево. Следующим этапом работ станет обновление еще одного участка протяженностью более 5 километров — от улицы Аэродромной в сторону Татышлов. Качественные дороги связывают наши населенные пункты, делают поездки комфортными и безопасными. Продолжаем работу по развитию дорожной инфраструктуры района», — сообщил Субушев.
Ранее сообщалось, что в Уфе отремонтируют 80 самых проблемных дворовых проездов.
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