В Башкирии благодаря конкурсу «Трезвое село» появится новая зона отдыха

Жители деревни Татарский Нагадак Аургазинского района выигранные средства в конкурсе «Трезвое село» направят на благоустройство берега озера Нагадак. Об этом сообщил глава района Арслан Шагаретдинов.
Как отметил Шагаретдинов, благодаря республиканскому конкурсу в деревне появится уютная набережная для отдыха у озера. Сегодня в деревне идет подготовка к строительным работам: площадку очищают от многолетнего ила и растительности.
«Эту работу взял на себя неравнодушный земляк Василий Фёдоров. Он на свои личные средства начал преображение берега. Он чистит берег от ила, убирает старые деревья и заросли, которые копились годами — безвозмездно, от души. Благодаря его бескорыстному труду все выигранные нагадакцами средства смогут пойти именно на обустройство, а не на подготовку площадки. Это и есть настоящий «Атайсал» — когда земляк не на словах, а на деле возвращает родному уголку красоту», — сказал глава района.
Ранее победители республиканского конкурса «Трезвое село» рассказали о четырех историях успеха проекта.
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