«Трезвость на миллион»: как один конкурс изменил жизнь глубинки в Башкирии

Проект «Трезвое село» уже не первый год становится мощным катализатором для возрождения и развития сел и деревень в Башкирии.

В этом году конкурс «Трезвое село» в Башкирии проводился в седьмой раз. Очередной раз участники проекта доказали, что приверженность здоровому образу жизни, уважение к культурному наследию и коллективный труд способны не только вдохнуть деревням новую жизнь, но и улучшить демографию и заложить основу для процветающего будущего. Помимо этого, победителям полагается и финансовая поддержка — в этом году вновь финалисты получили многомиллионные призы, которые можно направить на благоустройство населенного пункта. Всего за 7 лет в конкурс было направлено более 300 млн рублей. Корреспондент «Башинформа» поговорил с победителями и узнал четыре истории успеха и надежды.



Чудо Гумбино

Можно сколько угодно говорить, что малые деревни умирают... И после них остается лишь точка на карте, за которой полуразвалившиеся остовы избушек, заросшие бурьяном по пояс участки, покосившаяся дверь в здании бывшего клуба, пустота и бездонная тишина. А можно и по-другому. Даже в вымирающей деревне можно сделать жизнь настолько интересной, чтобы там вместо бурьяна росли красивые цветы, вместо затхлого болота — снова забил родничок, вместо скрипа двери в ночной тишине раздавался первый крик только появившегося на свет малыша. Некогда забытые деревни обретают новую жизнь благодаря проекту «Трезвое село». Впервые он был объявлен в 2019 году. И вот уже 7 лет проект дарит не только многомиллионные призы, но и дает надежду на жизнь, счастье душевного общения с односельчанами, заряженными общим делом и идеей.

Фактически в Уральской тайге, в Аскинском районе расположилась небольшая деревня Гумбино, на 60 с лишним домов. Казалось бы, чем может быть интересно это место другим людям. Здесь на окраине деревни находится уникальный источник — Бирюзовый родник. Этот бездонный источник местные жители называют «Глаз Земли». С ним связано много историй и легенд, таких же таинственных и красивых, как он сам. И именно поэтому односельчане решили превратить Гумбино в туристическую достопримечательность не только района, а может быть, и Башкирии. Придумали проект и подали его на конкурс «Трезвое село». Это была победа!

«Мы всеми силами стараемся сохранить родной край для будущих поколений. Построили в деревне дом культуры, благоустроили мечеть, привели в порядок пространство вокруг нашей природной достопримечательности — Бирюзового родника. У нас были заброшенные, пустующие дома», — рассказала жительница деревни Рамиля Зангирова.

Сегодня в деревне, в которой в основном остались люди в возрасте 50-60 лет, не смолкает музыка. В сельском клубе практически каждый день проходят концерты, мастер-классы, встречи... Но все эти праздники проходят без спиртных напитков. Потому что трезвость — это про жизнь. Сельчане очень признательны и жюри за оценку их идеи, и руководству района за сильную поддержку. И это не просто вежливые слова. Даже Глава Башкирии Радий Хабиров подметил это. На оперативке он рассказал историю, как во время проверки в Аскинском районе поймали пьяного водителя.

«Мне рассказали, что недавно во время рейда Госавтоинспекции в районе был задержан водитель в нетрезвом состоянии. А он был жителем другого района. Динис Радисович (глава района Динис Юсупов – прим. ред.), чтобы в конкурсе баллы не сняли, получил в ГАИ справку о том, что этот водитель из другого района, а потом отнес этот документ организаторам проекта», — поделился Радий Хабиров.

