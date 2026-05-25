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04:30 (UTC+5), 25 Мая 2026

«Трезвость на миллион»: как один конкурс изменил жизнь глубинки в Башкирии

Победители республиканского конкурса «Трезвое село» рассказали о четырех историях успеха проекта.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Инсаф Хужабирганов

Проект «Трезвое село» уже не первый год становится мощным катализатором для возрождения и развития сел и деревень в Башкирии.

В этом году конкурс «Трезвое село» в Башкирии проводился в седьмой раз. Очередной раз участники проекта доказали, что приверженность здоровому образу жизни, уважение к культурному наследию и коллективный труд способны не только вдохнуть деревням новую жизнь, но и улучшить демографию и заложить основу для процветающего будущего. Помимо этого, победителям полагается и финансовая поддержка — в этом году вновь финалисты получили многомиллионные призы, которые можно направить на благоустройство населенного пункта. Всего за 7 лет в конкурс было направлено более 300 млн рублей. Корреспондент «Башинформа» поговорил с победителями и узнал четыре истории успеха и надежды.

Чудо Гумбино

Можно сколько угодно говорить, что малые деревни умирают... И после них остается лишь точка на карте, за которой полуразвалившиеся остовы избушек, заросшие бурьяном по пояс участки, покосившаяся дверь в здании бывшего клуба, пустота и бездонная тишина. А можно и по-другому. Даже в вымирающей деревне можно сделать жизнь настолько интересной, чтобы там вместо бурьяна росли красивые цветы, вместо затхлого болота — снова забил родничок, вместо скрипа двери в ночной тишине раздавался первый крик только появившегося на свет малыша. Некогда забытые деревни обретают новую жизнь благодаря проекту «Трезвое село». Впервые он был объявлен в 2019 году. И вот уже 7 лет проект дарит не только многомиллионные призы, но и дает надежду на жизнь, счастье душевного общения с односельчанами, заряженными общим делом и идеей. 

Фактически в Уральской тайге, в Аскинском районе расположилась небольшая деревня Гумбино, на 60 с лишним домов. Казалось бы, чем может быть интересно это место другим людям. Здесь на окраине деревни находится уникальный источник — Бирюзовый родник. Этот бездонный источник местные жители называют «Глаз Земли». С ним связано много историй и легенд, таких же таинственных и красивых, как он сам. И именно поэтому односельчане решили превратить Гумбино в туристическую достопримечательность не только района, а может быть, и Башкирии. Придумали проект и подали его на конкурс «Трезвое село». Это была победа! 

«Мы всеми силами стараемся сохранить родной край для будущих поколений. Построили в деревне дом культуры, благоустроили мечеть, привели в порядок пространство вокруг нашей природной достопримечательности — Бирюзового родника. У нас были заброшенные, пустующие дома», — рассказала жительница деревни Рамиля Зангирова.

Сегодня в деревне, в которой в основном остались люди в возрасте 50-60 лет, не смолкает музыка. В сельском клубе практически каждый день проходят концерты, мастер-классы, встречи... Но все эти праздники проходят без спиртных напитков. Потому что трезвость — это про жизнь. Сельчане очень признательны и жюри за оценку их идеи, и руководству района за сильную поддержку. И это не просто вежливые слова. Даже Глава Башкирии Радий Хабиров подметил это. На оперативке он рассказал историю, как во время проверки в Аскинском районе поймали пьяного водителя.

«Мне рассказали, что недавно во время рейда Госавтоинспекции в районе был задержан водитель в нетрезвом состоянии. А он был жителем другого района. Динис Радисович (глава района Динис Юсупов – прим. ред.), чтобы в конкурсе баллы не сняли, получил в ГАИ справку о том, что этот водитель из другого района, а потом отнес этот документ организаторам проекта», — поделился Радий Хабиров.

администрация Аскинского района соцсети
администрация Аскинского района соцсети
администрация Аскинского района соцсети
администрация Аскинского района соцсети
администрация Аскинского района соцсети
Фото: администрация Аскинского района | соцсети
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Где рождается надежда

В деревне Татарский Нагадак Аургазинского района живут чуть более 300 человек. Нагадакцы славятся основательным подходом к любым начинаниям. Если развивать здесь фермерское хозяйство, то оно должно стать лучшим в районе. Если уж пекарню открывать, то так, чтобы она как минимум половину республики хлебом обеспечивала. И к конкурсу «Трезвое село» они подошли основательно.

Жители приняли решение полностью искоренить пьянство в населенном пункте. Хотя в деревне «все свои» и сельчане могли договориться на общем сходе, но они заходили в каждый дом, объясняли и собирали подписи, чтобы закрыть единственную точку, где продается алкоголь. Местные жители гордятся документом, который они составили сами.

В конкурсе нагадакцы представили главную достопримечательность своего района фестиваль о хлебе. Они в маленьком кусочке хлеба отразили труд каждого человека, будь то русский, башкир или чуваш. В Год единства народов России проект был высоко оценен жюри и стал победителем среди средних населенных пунктов. Наградой жители деревни гордятся вполне заслуженно. Это чувствуется даже в голосе моего собеседника во время телефонного разговора, когда он с радостью рассказывает об этом. Но главным достижением они считают даже не победу в конкурсе, а рождение трех новых жителей деревни Татарский Нагадак. 

«Только за время участия в конкурсе у нас родились три малыша. Средняя школа, детский сад, почтовое отделение, ФАП, клуб, кафе и стабильно развивающиеся сельхозпредприятия — у нас есть все условия для них», — говорит глава сельсовета Раушания Биктимерова.

администрация Аургазинского района соцсети
администрация Аургазинского района соцсети
администрация Аургазинского района соцсети
администрация Аургазинского района соцсети
администрация Аургазинского района соцсети
администрация Аургазинского района соцсети
администрация Аургазинского района соцсети
администрация Аургазинского района соцсети
администрация Аургазинского района соцсети
Фото: администрация Аургазинского района | соцсети
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Талантам не нужен «градус»

Деревня Умбетово Зианчуринского района раскинулась в удивительно красивом месте, на берегу реки Ускалык. Окружая деревню, тянутся зеленые холмы, там звенят родники, а небо кажется бесконечно голубым. Увидев этот пейзаж, может запеть каждый. Поэтому неудивительно, что Умбетово называют краем талантов. Жители деревни к конкурсу «Трезвое село» создали вокальный ансамбль. Они творчески подошли к каждому мероприятию, с большим размахом провели праздник частушек, а концерты ансамбля состоялись почти в каждом населенном пункте района. И все ради того, чтобы пропагандировать трезвый образ жизни.

Умбетовцы отличаются дружелюбием и сплоченностью. В разговоре с корреспондентом «Башинформа» сельчане не стали вдаваться в подробности о трудностях, с которыми они столкнулись на пути к победе в конкурсе. Не потому, что что-то скрывают, а привыкли решать все проблемы сообща, не вынося сор из избы. «Да, был один там, холостой мужчина, работавший вахтовым методом, и тот часто брался за рюмку!» – такими словами ограничился аксакал деревни, баянист Альфред Рахматуллин. Но и этого мужчину активисты деревни отвадили от алкоголя. В будущем сельчане планируют полностью запретить продажу спиртных напитков.

Трудолюбие — еще одна отличительная черта умбетовцев. За короткое время они обновили концертный зал дома культуры, построили мечеть, а теперь планируют и отремонтировать библиотеку. Молодёжь старается остаться в деревне, создаёт семьи, и деревня продолжает расти вдоль реки Ускалык. Жители считают это главной заслугой своей деревни.

«Многие думают, что этот конкурс про отрезвление. Но для нас он имеет более глубокий смысл. С первых дней конкурса наша деревня словно получила второе дыхание. Позади — ежедневные репетиции, мероприятия, субботники, но они и дальше должны продолжаться. После победы в душе чувствуем какое-то опустошение. Перерыв возможен только во время сенокоса. В этом и настоящая жизнь нашей деревни», — говорит Альфред Рахматуллин.

Умбетовцы представили на конкурс проект праздника частушек и историко-биографический альманах под названием «Твои люди, деревня». Помнить наследие предков и передавать следующим поколениям очень важно в сегодняшнем быстро меняющемся мире, ведь без истории невозможно будущее, уверены жители Умбетово.

администрация Зианчуринского района скрин видео
администрация Зианчуринского района соцсети
администрация Зианчуринского района соцсети
администрация Зианчуринского района соцсети
Фото: администрация Зианчуринского района | скрин видео
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Победа с олимпийским размахом

Село Старобаишево Дюртюлинского района является кузницей чемпионов. Если посчитать, сколько здесь победителей республиканских и всероссийских турниров приходится на душу населения, то можно было бы, наверное, деревню внести в Книгу рекордов. От шахмат до карате фудокан — здесь можно заниматься любым видом спорта.  

До участия в конкурсе «Трезвое село» в Старобаишево уже были неплохие условия: хоккейная коробка, футбольное поле, спортзал, спортивная площадка. Вдобавок к этому в селе открылась новая детская секция карате фудокан. А юных спортсменов тренирует чемпион мира и двукратный чемпион Европы по карате Сергей Сидоров. Для жителей пожилого возраста обустроили освещенную пешую «Тропу здоровья», которая зимой превращается в лыжную трассу на 2 и 5 км. Здесь сельчане занимаются лыжным спортом или скандинавской ходьбой.

Как истинные любители спорта, старобаишевцы провели межрайонный турнир по лыжным гонкам, соревнования по шахматам, гиревому спорту и другим.

Кроме того, в селе полностью прекратили продажу суррогатной продукции. Этот успех не только принес старобаишевцам победу в конкурсе «Трезвое село», но и получил положительный отклик в Москве. Глава Старобаишевского сельсовета Ильфир Хамиев в столице на съезде муниципальных служащих поделился опытом социального оздоровления населения через привлечение к ЗОЖ. А научные работы школьников получили высокую оценку на всероссийском конкурсе.

«В Старобаишево много молодежи, создаются новые семьи, улучшается демографическая ситуация. Именно во время участия в проекте в Старобаишево совместными усилиями предпринимателей было расширено местное крупное сельхозпредприятие. Теперь в селе появились новые рабочие места. Поэтому выигранные 6 миллионов рублей в конкурсе жители планируют направить на улучшение спортивной инфраструктуры. Ведь воспитывая здоровое поколение, мы вносим вклад в будущее нашей республики и страны», — рассказал глава Старобаишевского сельсовета Ильфир Хамиев.

администрация Старобаишевского сельсовета соцсети
администрация Старобаишевского сельсовета соцсети
администрация Старобаишевского сельсовета соцсети
администрация Старобаишевского сельсовета соцсети
администрация Старобаишевского сельсовета соцсети
Фото: администрация Старобаишевского сельсовета | соцсети
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Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно говорил, что сплочённость, единство нашего многонационального народа главное богатство республики. 

«Сегодня жизнь испытывает нас на прочность, но мы вместе и вместе в самые сложные времена», отмечал Радий Хабиров. 

И республиканский конкурс «Трезвое село» объединяет земляков и укрепляет их сплочённость.

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