«Трезвость на миллион»: как один конкурс изменил жизнь глубинки в Башкирии

Проект «Трезвое село» уже не первый год становится мощным катализатором для возрождения и развития сел и деревень в Башкирии.
В этом году конкурс «Трезвое село» в Башкирии проводился в седьмой раз. Очередной раз участники проекта доказали, что приверженность здоровому образу жизни, уважение к культурному наследию и коллективный труд способны не только вдохнуть деревням новую жизнь, но и улучшить демографию и заложить основу для процветающего будущего. Помимо этого, победителям полагается и финансовая поддержка — в этом году вновь финалисты получили многомиллионные призы, которые можно направить на благоустройство населенного пункта. Всего за 7 лет в конкурс было направлено более 300 млн рублей. Корреспондент «Башинформа» поговорил с победителями и узнал четыре истории успеха и надежды.
Можно сколько угодно говорить, что малые деревни умирают... И после них остается лишь точка на карте, за которой полуразвалившиеся остовы избушек, заросшие бурьяном по пояс участки, покосившаяся дверь в здании бывшего клуба, пустота и бездонная тишина. А можно и по-другому. Даже в вымирающей деревне можно сделать жизнь настолько интересной, чтобы там вместо бурьяна росли красивые цветы, вместо затхлого болота — снова забил родничок, вместо скрипа двери в ночной тишине раздавался первый крик только появившегося на свет малыша. Некогда забытые деревни обретают новую жизнь благодаря проекту «Трезвое село». Впервые он был объявлен в 2019 году. И вот уже 7 лет проект дарит не только многомиллионные призы, но и дает надежду на жизнь, счастье душевного общения с односельчанами, заряженными общим делом и идеей.
Фактически в Уральской тайге, в Аскинском районе расположилась небольшая деревня Гумбино, на 60 с лишним домов. Казалось бы, чем может быть интересно это место другим людям. Здесь на окраине деревни находится уникальный источник — Бирюзовый родник. Этот бездонный источник местные жители называют «Глаз Земли». С ним связано много историй и легенд, таких же таинственных и красивых, как он сам. И именно поэтому односельчане решили превратить Гумбино в туристическую достопримечательность не только района, а может быть, и Башкирии. Придумали проект и подали его на конкурс «Трезвое село». Это была победа!
«Мы всеми силами стараемся сохранить родной край для будущих поколений. Построили в деревне дом культуры, благоустроили мечеть, привели в порядок пространство вокруг нашей природной достопримечательности — Бирюзового родника. У нас были заброшенные, пустующие дома», — рассказала жительница деревни Рамиля Зангирова.
Сегодня в деревне, в которой в основном остались люди в возрасте 50-60 лет, не смолкает музыка. В сельском клубе практически каждый день проходят концерты, мастер-классы, встречи... Но все эти праздники проходят без спиртных напитков. Потому что трезвость — это про жизнь. Сельчане очень признательны и жюри за оценку их идеи, и руководству района за сильную поддержку. И это не просто вежливые слова. Даже Глава Башкирии Радий Хабиров подметил это. На оперативке он рассказал историю, как во время проверки в Аскинском районе поймали пьяного водителя.
«Мне рассказали, что недавно во время рейда Госавтоинспекции в районе был задержан водитель в нетрезвом состоянии. А он был жителем другого района. Динис Радисович (глава района Динис Юсупов – прим. ред.), чтобы в конкурсе баллы не сняли, получил в ГАИ справку о том, что этот водитель из другого района, а потом отнес этот документ организаторам проекта», — поделился Радий Хабиров.
В деревне Татарский Нагадак Аургазинского района живут чуть более 300 человек. Нагадакцы славятся основательным подходом к любым начинаниям. Если развивать здесь фермерское хозяйство, то оно должно стать лучшим в районе. Если уж пекарню открывать, то так, чтобы она как минимум половину республики хлебом обеспечивала. И к конкурсу «Трезвое село» они подошли основательно.
Жители приняли решение полностью искоренить пьянство в населенном пункте. Хотя в деревне «все свои» и сельчане могли договориться на общем сходе, но они заходили в каждый дом, объясняли и собирали подписи, чтобы закрыть единственную точку, где продается алкоголь. Местные жители гордятся документом, который они составили сами.
В конкурсе нагадакцы представили главную достопримечательность своего района — фестиваль о хлебе. Они в маленьком кусочке хлеба отразили труд каждого человека, будь то русский, башкир или чуваш. В Год единства народов России проект был высоко оценен жюри и стал победителем среди средних населенных пунктов. Наградой жители деревни гордятся вполне заслуженно. Это чувствуется даже в голосе моего собеседника во время телефонного разговора, когда он с радостью рассказывает об этом. Но главным достижением они считают даже не победу в конкурсе, а рождение трех новых жителей деревни Татарский Нагадак.
«Только за время участия в конкурсе у нас родились три малыша. Средняя школа, детский сад, почтовое отделение, ФАП, клуб, кафе и стабильно развивающиеся сельхозпредприятия — у нас есть все условия для них», — говорит глава сельсовета Раушания Биктимерова.
Деревня Умбетово Зианчуринского района раскинулась в удивительно красивом месте, на берегу реки Ускалык. Окружая деревню, тянутся зеленые холмы, там звенят родники, а небо кажется бесконечно голубым. Увидев этот пейзаж, может запеть каждый. Поэтому неудивительно, что Умбетово называют краем талантов. Жители деревни к конкурсу «Трезвое село» создали вокальный ансамбль. Они творчески подошли к каждому мероприятию, с большим размахом провели праздник частушек, а концерты ансамбля состоялись почти в каждом населенном пункте района. И все ради того, чтобы пропагандировать трезвый образ жизни.
Умбетовцы отличаются дружелюбием и сплоченностью. В разговоре с корреспондентом «Башинформа» сельчане не стали вдаваться в подробности о трудностях, с которыми они столкнулись на пути к победе в конкурсе. Не потому, что что-то скрывают, а привыкли решать все проблемы сообща, не вынося сор из избы. «Да, был один там, холостой мужчина, работавший вахтовым методом, и тот часто брался за рюмку!» – такими словами ограничился аксакал деревни, баянист Альфред Рахматуллин. Но и этого мужчину активисты деревни отвадили от алкоголя. В будущем сельчане планируют полностью запретить продажу спиртных напитков.
Трудолюбие — еще одна отличительная черта умбетовцев. За короткое время они обновили концертный зал дома культуры, построили мечеть, а теперь планируют и отремонтировать библиотеку. Молодёжь старается остаться в деревне, создаёт семьи, и деревня продолжает расти вдоль реки Ускалык. Жители считают это главной заслугой своей деревни.
«Многие думают, что этот конкурс про отрезвление. Но для нас он имеет более глубокий смысл. С первых дней конкурса наша деревня словно получила второе дыхание. Позади — ежедневные репетиции, мероприятия, субботники, но они и дальше должны продолжаться. После победы в душе чувствуем какое-то опустошение. Перерыв возможен только во время сенокоса. В этом и настоящая жизнь нашей деревни», — говорит Альфред Рахматуллин.
Умбетовцы представили на конкурс проект праздника частушек и историко-биографический альманах под названием «Твои люди, деревня». Помнить наследие предков и передавать следующим поколениям очень важно в сегодняшнем быстро меняющемся мире, ведь без истории невозможно будущее, уверены жители Умбетово.
Село Старобаишево Дюртюлинского района является кузницей чемпионов. Если посчитать, сколько здесь победителей республиканских и всероссийских турниров приходится на душу населения, то можно было бы, наверное, деревню внести в Книгу рекордов. От шахмат до карате фудокан — здесь можно заниматься любым видом спорта.
До участия в конкурсе «Трезвое село» в Старобаишево уже были неплохие условия: хоккейная коробка, футбольное поле, спортзал, спортивная площадка. Вдобавок к этому в селе открылась новая детская секция карате фудокан. А юных спортсменов тренирует чемпион мира и двукратный чемпион Европы по карате Сергей Сидоров. Для жителей пожилого возраста обустроили освещенную пешую «Тропу здоровья», которая зимой превращается в лыжную трассу на 2 и 5 км. Здесь сельчане занимаются лыжным спортом или скандинавской ходьбой.
Как истинные любители спорта, старобаишевцы провели межрайонный турнир по лыжным гонкам, соревнования по шахматам, гиревому спорту и другим.
Кроме того, в селе полностью прекратили продажу суррогатной продукции. Этот успех не только принес старобаишевцам победу в конкурсе «Трезвое село», но и получил положительный отклик в Москве. Глава Старобаишевского сельсовета Ильфир Хамиев в столице на съезде муниципальных служащих поделился опытом социального оздоровления населения через привлечение к ЗОЖ. А научные работы школьников получили высокую оценку на всероссийском конкурсе.
«В Старобаишево много молодежи, создаются новые семьи, улучшается демографическая ситуация. Именно во время участия в проекте в Старобаишево совместными усилиями предпринимателей было расширено местное крупное сельхозпредприятие. Теперь в селе появились новые рабочие места. Поэтому выигранные 6 миллионов рублей в конкурсе жители планируют направить на улучшение спортивной инфраструктуры. Ведь воспитывая здоровое поколение, мы вносим вклад в будущее нашей республики и страны», — рассказал глава Старобаишевского сельсовета Ильфир Хамиев.
Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно говорил, что сплочённость, единство нашего многонационального народа — главное богатство республики.
«Сегодня жизнь испытывает нас на прочность, но мы вместе — и вместе в самые сложные времена», — отмечал Радий Хабиров.
И республиканский конкурс «Трезвое село» объединяет земляков и укрепляет их сплочённость.
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