В эфире БСТ рассказали о ситуации с топливом в отдаленных районах Башкирии

В Аскинском районе Башкирии, граничащем с Пермским краем, сохраняется стабильно напряженная обстановка с обеспечением топливом.

Глава района Динис Юсупов в прямом эфире на канале БСТ подтвердил, что из пяти АЗС в муниципалитете работают только три. Несмотря на ежедневный подвоз топлива бензовозами, спрос многократно превышает объемы поставок. Жители продолжают заправляться впрок. Отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам ограничен 30 литрами, отпуск в канистры запрещен.

Глава муниципалитета попросил увеличить количество бензовозов для обеспечения бесперебойных поставок.

В Фёдоровском районе также наблюдаются сложности с наличием топлива. Глава района Венер Насретдинов сообщил, что введен лимит на покупку топлива в розницу – 20 литров на одну машину, ГСМ реализуется только на заправке «Газпрома», а на заправке «Башнефти» топливо есть только для оперативных служб, розница не реализуется.

Заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Тимур Герасимов сообщил, что мониторинг по Аскинскому району показывает очереди на заправках в среднем из 16 машин, что является допустимым. При этом власти отдельно контролируют наличие топлива для юридических лиц (чрезвычайные службы, скорая помощь) и лесоперерабатывающих предприятий района, чтобы не допустить остановки производства.

В Федоровском районе ситуация оценивается как стабильная, были сложности 28-29 июня, но все вопросы решились оперативно, прокомментировал чиновник.

По словам Тимура Герасимова, первично проблема с нехваткой топлива была решена в городах, где сосредоточены основные потребители и крупные предприятия. В настоящее время ситуация в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске стабилизируется благодаря увеличению поставок.

«Подвоз топлива в сельские районы, где есть опорные сетевые АЗС, также выравнивается, налаживается. Там, где представлены малые альтернативные АЗС, разговариваем с нефтетрейдерами, с которыми они работают, и с производителями, чтобы определенную квоту данным малым предприятиям они предоставляли», — сказал замминистра.

В ходе прямого эфира волнующие вопросы чиновникам направляли и жители Башкортостана.

Так, в Бурзянском районе всего две заправки «Башнефти», и отпуск топлива в канистры запрещен. Это создает трудности для местных жителей, особенно для тех, кто использует тракторы и другую сельскохозяйственную технику. Власти планируют рассмотреть вопрос о квотировании топлива для сельхозпроизводителей, чтобы обеспечить их нужды в период кормозаготовки. Для личных подсобных хозяйств также будут найдены решения совместно с администрацией района, отметил Тимур Герасимов.

В Альшеевском районе также поднимаются вопросы о топливе для детских лагерей, эти вопросы обещали рассмотреть на оперативном штабе.

В Белокатайском районе функционирует всего одна заправка «Башнефти», и со 2 июля здесь планируются профилактические работы, что вызывает некоторые опасения у жителей. Власти республики в курсе ситуации. Было заявлено, что этот вопрос будет разрешен в ближайшее время.

Жители могут обращаться по вопросам в ситуационный центр республики по телефону 8(347) 218-19-19 с 8 до 20 часов.

Ранее сообщалось, что в Уфе очередей на заправках становится гораздо меньше, ситуация на топливном рынке стабилизируется и находится под контролем.