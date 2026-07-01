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10:27 (UTC+5), 01 Июля 2026

И.о. мэра Уфы поручил не растягивать установку дорожных знаков на 30 лет

В городе за содержание, установку и замену дорожных знаков отвечает специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Сегодня на обслуживании учреждения — 38 735 дорожных знаков. Об этом на оперативном совещании в мэрии города доложил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсен Латыпов.

По его словам, установка дорожных знаков ведется по муниципальному заданию двумя бригадами. К 1 июля 2026 года специалисты установили 757 дорожных знаков. До конца года предстоит разместить еще 939 знаков.

«Параллельно ведется работа по поддержанию уже существующей инфраструктуры: ремонтируют и меняют знаки, очищают их от загрязнений, обновляют стойки. На текущий момент отремонтировали 1230 знаков, заменили — 75. В планах до конца года — охватить работами порядка 1250 объектов», — сообщил Арсен Латыпов.

Исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов уточнил, сколько еще требуется дорожных знаков, чтобы соответствовать правилам организации дорожного движения по Уфе.

«Порядка 30 тысяч знаков», — ответил сотрудник мэрии.

Рустам Шарипов поручил ускорить процесс установки дорожных знаков, чтобы город был ими обеспечен в течение 2-3 лет.

«Подготовим план на 2-3 года, доложим», — сказал начальник управления.

И. о. мэра Уфы подчеркнул, что это, прежде всего, безопасность участников дорожного движения.

«Нам необходимо 30 тысяч знаков, а в год мы устанавливаем по тысяче — так и на 30 лет можно растянуть. Надо ускорить», — подчеркнул Рустам Шарипов.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе в июле начнут ремонт дома, пострадавшего при атаке БПЛА.

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