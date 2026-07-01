В Уфе в июле начнут ремонт дома, пострадавшего при атаке БПЛА

По словам главы Ленинского района Уфы Олега Котова, документация по дому готова, получено заключение государственной экспертизы, проведены все оргсовещания.

«Субсидии на восстановление дома доведены: поступили на расчетный счет. Планируем заключение контракта с подрядной организацией 3 июля. 6 июля планируем приступить к работам по восстановлению дома», — сказал Олег Котов.

И. о. мэра Уфы Рустам Шарипов подчеркнул значимость постоянной информационной работы с населением и контроля за выполнением решений в установленные сроки, а также рекомендовал ускорить процесс ремонта, если это возможно.

Напомним, утром 2 апреля была совершена террористическая атака БПЛА на Уфу. Как сообщил Глава Башкирии, обломки одного аппарата упали в промзоне, еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури.