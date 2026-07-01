Города Башкирии вновь оказались под «черным небом»

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате вновь ввели режим «черного неба». Режим неблагоприятных метеоусловий в городах действует с 10.00 1 июля до 20.00 2 июля, сообщает Башгидромет.

Напомним, режим НМУ устанавливается при безветренной погоде, которая препятствует естественному рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха. То есть выхлопные газы автомобилей и выбросы с заводов могут опуститься на уровень жилых домов. Поэтому предприятиям предписывают снижать объем выбросов в этот момент. Термин «черное небо» – это народное обозначение режима.

О том, как это влияет на здоровье, читайте в материале «Башинформа».