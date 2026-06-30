В Башкирии стартует сезон охоты на дичь

В Башкирии начнут выдавать разрешения на любительскую и спортивную охоту на птиц с подружейными собаками. Прием заявлений начинается с июля, сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.
Охота разрешается на всей территории республики с использованием легавых, ретриверов и спаниелей. Охотник обязан иметь при себе документ, подтверждающий происхождение собаки.
Сроки охоты распределены следующим образом:
Приём заявлений начинается поэтапно: на болотно-луговую дичь — с 6 июля, на степную, полевую и боровую — с 15 июля, на водоплавающую — с 20 июля. Заявления принимаются при личном обращении либо почтовым отправлением, приём по электронной почте не предусмотрен.
Разрешения выдаются в министерстве природопользования и экологии по адресу: Уфа, улица Ленина, 86, кабинет 119, а также у государственных охотничьих инспекторов в муниципальных районах. Подробная информация о режиме работы и контактах размещена на официальном сайте ведомства.
Нияз Фазылов напомнил, что добыча птиц, занесённых в Красные книги РФ и РБ, категорически запрещена.
Ранее «Башинформ» писал о том, что до 31 июля в Башкирии продолжится сезон охоты на кабанов.
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