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10:39 (UTC+5), 30 Июня 2026

В Башкирии стартует сезон охоты на дичь

Фото: ИА «Башинформ» | Архив
Ляйсан Закирова

В Башкирии начнут выдавать разрешения на любительскую и спортивную охоту на птиц с подружейными собаками. Прием заявлений начинается с июля, сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

Охота разрешается на всей территории республики с использованием легавых, ретриверов и спаниелей. Охотник обязан иметь при себе документ, подтверждающий происхождение собаки.

Сроки охоты распределены следующим образом:

  • на болотно-луговую дичь — с 25 июля по 30 ноября;
  • на боровую, степную и полевую дичь — с 5 августа по 10 января;
  • на водоплавающую дичь — с 8 августа по 31 декабря.

Приём заявлений начинается поэтапно: на болотно-луговую дичь — с 6 июля, на степную, полевую и боровую — с 15 июля, на водоплавающую — с 20 июля. Заявления принимаются при личном обращении либо почтовым отправлением, приём по электронной почте не предусмотрен.

Разрешения выдаются в министерстве природопользования и экологии по адресу: Уфа, улица Ленина, 86, кабинет 119, а также у государственных охотничьих инспекторов в муниципальных районах. Подробная информация о режиме работы и контактах размещена на официальном сайте ведомства.

Нияз Фазылов напомнил, что добыча птиц, занесённых в Красные книги РФ и РБ, категорически запрещена. 

Ранее «Башинформ» писал о том, что до 31 июля в Башкирии продолжится сезон охоты на кабанов.

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