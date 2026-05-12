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06:29 (UTC+5), 12 Мая 2026

В Башкирии начали принимать заявления от охотников на добычу кабана

Сезон охоты стартует 1 июня.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Розалия Валеева

В Башкирии с 12 мая начался прием заявлений на получение разрешений на добычу кабана. Как сообщает минэкологии республики, летний сезон охоты на кабана в Башкортостане начнётся 1 июня и продлится до 31 июля.

Охотники могут выбрать наиболее удобный способ подачи заявления в зависимости от того, где планируется охота.

Для охоты в общедоступных охотничьих угодьях заявление необходимо подать в минэкологии Башкирии. Сделать это можно тремя способами: лично посетив ведомство, через любой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в электронной форме через портал «Госуслуги».

Для охоты в закреплённых охотничьих угодьях заявление подаётся непосредственно тому охотпользователю, за которым закреплено соответствующее охотничье угодье.

Министерство природопользования и экологии РБ напоминает, что своевременная подача заявления позволит получить разрешение в установленном порядке и избежать нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

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