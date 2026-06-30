В Башкирии недропользователь благоустроил территорию детской поликлиники

В Абзелиловском районе продолжается акция по озеленению территорий социальных учреждений при поддержке компании «Салаватское», ведущей геологоразведку меди в регионе. На этот раз зеленый «апгрейд» получила новая детская поликлиника в селе Аскарово.

Напомним, детская поликлиника в селе Аскарово открылась в марте этого года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». После завершения строительства предстояло благоустраивать территорию медучреждения. Эти расходы взяла на себя компания «Салаватское». Представители недропользователя закупили акклиматизированные саженцы елей, гортензий и роз и совместно с коллективом медицинского учреждения высадили их на территории.

«Мы подобрали растения, максимально адаптированные к нашему климату, поэтому уверены в их приживаемости», — прокомментировал заместитель по экобезопасности «Салаватское» Арсен Тагиров.