В Башкирии недропользователь благоустроил территорию детской поликлиники

В Абзелиловском районе продолжается акция по озеленению территорий социальных учреждений при поддержке компании «Салаватское», ведущей геологоразведку меди в регионе. На этот раз зеленый «апгрейд» получила новая детская поликлиника в селе Аскарово.
Напомним, детская поликлиника в селе Аскарово открылась в марте этого года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». После завершения строительства предстояло благоустраивать территорию медучреждения. Эти расходы взяла на себя компания «Салаватское». Представители недропользователя закупили акклиматизированные саженцы елей, гортензий и роз и совместно с коллективом медицинского учреждения высадили их на территории.
«Мы подобрали растения, максимально адаптированные к нашему климату, поэтому уверены в их приживаемости», — прокомментировал заместитель по экобезопасности «Салаватское» Арсен Тагиров.
Теперь территория медучреждения выглядит не хуже, чем в крупных городах. Главный врач Аскаровской ЦРБ Ильгиз Кильдияров отметил, что красивый и ухоженный участок напрямую влияет на психологический комфорт пациентов и их общее самочувствие.
«Пациенты и сотрудники поликлиники высоко оценили красивый озелененный участок. Стало просто восхитительно. Цветы всегда создают особую приятную атмосферу, хорошее настроение, а это, как известно, благотворно влияет на самочувствие. Хорошее начало положено, сейчас осталось за всем этим ухаживать, поливать, в общем, приумножать эту красоту», — говорит Ильгиз Кильдияров.
Важно отметить, что компания «Салаватское» с первых дней работы в регионе активно заботится о природе. В этом году она провела акцию по озеленению школ и детских садов в селах Баимово и Аскарово. Кроме того, «Салаватское» высадило более 14 тысяч сосен для восстановления лесов и 80 елей в Елимбетово в честь 80-летия Победы. Также планируется проведение акции «Кизил, живи!», направленной на очистку берегов реки Кизил.
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