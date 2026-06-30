В Башкирии июль начнется с дождей

Второй месяц лета также не спешит радовать жителей республики жаркой погодой. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Башкирии продолжатся дожди.

Так, сегодня, 30 июня, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы, днем град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +17,+22°.

В среду, 1 июля, местами вновь кратковременные дожди, грозы. Ветер северный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +19,+24°.

В четверг, 2 июля, кратковременные дожди продолжатся. Ветер северный умеренный, днем местами порывистый. Ночью столбики термометров покажут +10,+15°, днем +20,+25°.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в июне в Башкирии выпала 136% месячной нормы осадков.