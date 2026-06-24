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03:44 (UTC+5), 24 Июня 2026

В Башкирии выпало 136% месячной нормы осадков

В Башкирии под влиянием «южных» циклонов за прошедшие три недели июня выпало 136% месячной нормы осадков, сообщили синоптики.

Фото: Галина Бахшиева | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Наибольшее количество — до 3-3,5 месячной нормы осадков наблюдалось по юго-востоку республики.

«Значительное количество осадков привело к подъему уровней воды на горных реках республики интенсивностью до 60 см в сутки и увеличению притока к гидротехническим сооружениям на 50-100%», — констатировали в Башгидромете.

По прогнозам, характер погоды до конца месяца в республике существенно не изменится. Дожди различной интенсивности, в предстоящие выходные дни — местами до сильных будут наблюдаться в большинстве районов Башкирии.

«На реках Башкирии подъемы уровней воды интенсивностью до 10-50 см в сутки сохранятся, в пониженных участках местности возможен выход воды на пойму», — предупредили синоптики.

По информации Башгидромета, сегодня в регионе пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +19, +24°.

В четверг, 25 июня, ночью по республике, днем местами вновь ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем + 19, +24°.

В пятницу, 26 июня, ночью без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +7, +12°. Днем прогнозируются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20, +25°.

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