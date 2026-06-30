С предприятия в Нижегородской области взыскали 1,5 млн рублей за ущерб реке

Арбитражный суд удовлетворил иск Росприроднадзора к МП «Радуга» из Первомайска, обязав его возместить ущерб реке Умочь в размере свыше 1,5 млн рублей. Организация отказалась платить добровольно, передает pravda-nn.ru.

Известно, что предприятие эксплуатирует очистные сооружения, модернизированные по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Проверки в феврале и июле 2025 года зафиксировали превышение нормативов сбросов по железу, марганцу, меди и другим веществам, которое повлекло негативное воздействие на реку.

Ранее «Радуга» уже получала штрафы за экологические нарушения и неисполнение предписаний. Суд взыскал с нарушителей сумму в полном объеме.

Напомним, в Башкирии внесли изменения в порядок использования недр.