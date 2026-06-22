В Башкирии внесены изменения в порядок использования недр

В Башкирии внесены изменения в решения правительства республики, касающиеся работы министерства природопользования и экологии РБ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Согласно документу, на минприроды возлагается оказание бесплатной услуги по согласованию планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеоусловий.

Также министерство будет оказывать услугу лицензирования пользования недрами в отношении участков недр местного значения, содержащих подземные воды. К ведению минприроды отнесено и лицензирование пользования недрами в отношении участков недр местного значения, используемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.