В Башкирии внесены изменения в порядок использования недр

В Башкирии внесены изменения в решения правительства республики, касающиеся работы министерства природопользования и экологии РБ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.
Согласно документу, на минприроды возлагается оказание бесплатной услуги по согласованию планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеоусловий.
Также министерство будет оказывать услугу лицензирования пользования недрами в отношении участков недр местного значения, содержащих подземные воды. К ведению минприроды отнесено и лицензирование пользования недрами в отношении участков недр местного значения, используемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.