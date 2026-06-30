Минпром Башкирии опроверг фейк об отпуске топлива только для госорганов

Распространившаяся в соцсетях информация о том, что топливо в Башкирии якобы будет доступно только для транспорта госорганов и экстренных служб, не соответствует действительности. Об этом в прямом эфире спецбрифинга БСТ сказал министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.

«Данные слухи не соответствуют действительности. Сегодня мы держим резерв топлива для экстренных служб в отдаленных районах, однако это необходимость. Но такого, что мы будем заправлять только госструктуры, нет», — подчеркнул Шельдяев.

Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что ключевая задача его управленческой команды в сложившейся ситуации — организовать нормальную логистику, насытить топливный рынок и сбить ажиотаж.