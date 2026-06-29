В Уфе девочку-подростка заставляли работать по ночам

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, с декабря 2025 по январь 2026 года коммерсант привлекала к работе в кафе в селе Бакалы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни несовершеннолетнюю работницу, что запрещено действующим законодательством.

Кроме того, женщина не оформила надлежащим образом трудовые отношения, соответствующий договор не заключила.

По постановлениям прокуратуры субъект предпринимательской деятельности привлекли к административной ответственности по статье «нарушение трудового законодательства» в виде штрафов на сумму 6 тысяч рублей. После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены.

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