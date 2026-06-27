Житель Башкирии оформил «резиновую квартиру» для 21 человека

Как сообщили в МВД по РБ, при анализе данных внимание полицейских привлекла «аномальная» активность по прописке: с апреля по ноябрь 2025 года в одном жилье временно зарегистрировали более двух десятков людей.

При этом между новыми жильцами не было никаких родственных или социальных связей. В ходе проверки выяснилось, что безработный мужчина жилья знал об ответственности за такие действия, но руководствовался финансовой выгодой. Он умышленно оформлял регистрацию граждан РФ по месту пребывания, не предоставляя им реального жилья, за что получал вознаграждение.

Подозреваемый свою вину признал полностью. Расследование уголовного дела по статье «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или жительства» завершено и направлено для рассмотрения по существу.

Ранее МВД Башкирии сообщило об итогах операции «Резиновая квартира».