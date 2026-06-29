В Башкирии ждут нового прокурора Ивана Грибова

Президент страны Владимир Путин подписал указ о назначении прокурором Республики Башкортостан Ивана Грибова. Свои обязанности он будет исполнять пять лет. Глава Башкирии Радий Хабиров 29 июня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил, что в республике ждут нового прокурора.

«Мы ждём нового прокурора. Мы очень тесно с прокуратурой работаем, и конечно, это наш такой партнёр в решении очень многих вопросов. Как прокурор прибудет на место, мы встретимся и начнём вместе работать», — отметил Радий Хабиров.

Ранее мы сообщали, что комитеты Совета Федерации поддержали кандидатуру прокурора Владимирской области Ивана Грибова на должность прокурора Республики Башкортостан.