Совфед поддержал кандидатуру Ивана Грибова на пост прокурора Башкирии

Комитеты Совета Федерации поддержали кандидатуру прокурора Владимирской области Ивана Грибова на должность прокурора Республики Башкортостан. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации России.

Заключения о результатах проведенных консультаций будут направлены председателем Совета Федерации Президенту РФ.

Справочно. Иван Владимирович Грибов родился в деревне Краснояр Моркинского района Марийской АССР. Окончил Саратовскую государственную академию права. Ему присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

В органах прокуратуры служит с 1997 года. Замещал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Первомайского района Пензы Пензенской области, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Мокшанского района Пензенской области, прокурора Башмаковского района Пензенской области, прокурора Пензенского района Пензенской области, заместителя прокурора Пензенской области, первого заместителя прокурора Удмуртской Республики, прокурора Псковской области.

На должность прокурора Владимирской области назначен указом Президента России от 17 апреля 2023 года на 5-летний срок.

За добросовестную службу неоднократно поощрялся, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры РФ», «За безупречную службу». Указом президента России Владимира Путина награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.