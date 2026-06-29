В Башкирии в лесу на машине застряли четверо путников

В лесу Благовещенского района на автомобиле застряли четверо человек, в том числе один ребёнок. Самостоятельно выбраться они не могли.

По данным госкомитета РБ по ЧС, на помощь прибыли спасатели ведомства. Они оперативно эвакуировали семью до деревни Седяш. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что ситуация с лесными пожарами в Башкирии остается стабильной и благополучной.