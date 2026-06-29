Ситуация с лесными пожарами в Башкирии остается стабильной и благополучной

За минувшие сутки лесных пожаров и загораний сухой травы и кустарников в республике не зарегистрировано, констатировали спасатели.

С начала этого года в регионе зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади более 87 гектаров, а также 198 загораний сухой растительности на площади, превышающей 328 гектаров.

«Ситуацию держим на контроле», — добавили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Как ранее отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, лесной фонд республики огромный — порядка 5,7 млн га.

«На глаз и с земли тут мало что увидишь. Используем космический мониторинг, авиационное и наземное патрулирование. Авиацией охвачено 4,1 млн га, наземные маршруты проходят по 563 направлениям. В наиболее уязвимых районах работают 22 системы „Лесохранитель“. Плюс обновляем минерализованные полосы, противопожарные разрывы, по нацпроекту „Экологическое благополучие“ закупили еще 7 единиц лесопожарной техники на 18,5 млн рублей», — сообщил Андрей Назаров на заседании правительства Башкирии.