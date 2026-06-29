В Башкирии массово проверяют водителей

Сегодня утром массовые проверки водителей проходят на следующих участках автодорог:

— на 1475-м километре автодороги М-5 «Урал»,

— на 103-м километре автодороги Уфа — Янаул,

— на 6-м километре автодороги Р-240,

— на 1230-м километре аввтодороги Москва — Казань,

— на 204-м километре автодороги Уфа — Белорецк.

«Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей, — уточнил Севастьянов. — Прошу отнестись с пониманием к проводимым рейдам. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики».

Ранее в Уфимском районе вынесли приговор женщине, обвиняемой в ДТП со смертельным исходом, сообщал Башинформ.