В Башкирии массово проверяют водителей

Сегодня утром массовые проверки водителей проходят на следующих участках автодорог:
— на 1475-м километре автодороги М-5 «Урал»,
— на 103-м километре автодороги Уфа — Янаул,
— на 6-м километре автодороги Р-240,
— на 1230-м километре аввтодороги Москва — Казань,
— на 204-м километре автодороги Уфа — Белорецк.
«Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей, — уточнил Севастьянов. — Прошу отнестись с пониманием к проводимым рейдам. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики».
Ранее в Уфимском районе вынесли приговор женщине, обвиняемой в ДТП со смертельным исходом, сообщал Башинформ.
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