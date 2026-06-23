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08:06 (UTC+5), 23 Июня 2026

В Башкирии осудили виновницу смертельного ДТП

В Уфимском районе вынесли приговор женщине, обвиняемой в ДТП со смертельным исходом.

Фото: Ксения Калинина | ИА Башинформ
Ксения Калинина

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе этого года женщина за рулем «Тойота Витц» на 32 км автодороги Западный обход Уфы, при завершении обгона не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с «Ладой Грантой».

В аварии водитель и пассажир отечественного транспорта скончались на месте происшествия от полученных травм, здоровью еще двоих попутчиков причинен тяжкий вред.

Подсудимая признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Ранее житель Уфы заплатил за «мифическую» иномарку почти 1 млн рублей.

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