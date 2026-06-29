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04:34 (UTC+5), 29 Июня 2026

Уфимцев предупредили о плановых отключениях горячей и холодной воды

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Галина Бахшиева

В Уфе почти на сутки без воды останутся жители ул. Пугачева и Бельская, предупредили на предприятии «Уфаводоканал».

«С 10 часов 29 июня до 9 часов 30 июня 2026 года отключается водопроводная линия Д-300 мм по ул. Пугачева-Бельская. В связи с чем будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей: https://ufavodokanal.ru/abonentam/grafik-planovykh-otklyucheniy/. Подвоз воды будет организован по ул. Пугачева-Бельская», — говорится в сообщении «Уфаводоканала».

Ранее в Кузнецовском затоне в Уфе также почти на сутки планово отключали горячую и холодную воду для проведения дорожных работ, сообщал Башинформ.

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