В Уфе в Кузнецовском затоне на сутки отключили воду

В микрорайоне Кузнецовский затон сегодня нет ни горячей, ни холодной воды. Как пояснили в «Уфаводоканале», это плановое мероприятие: магистральный водопровод по ул. Пугачёва — Бельской отключён по заявке управления по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) администрации города. Отключение заявлено с 10 часов 22 июня до 9 часов 23 июня и затронуло 75 МКД, 633 частных дома, 2 детсада, 2 котельные и другие объекты.

Воду для жителей будут подвозить к дому №146 по ул. Первопроходцев, и дому №22 по ул. Бельской. Диспетчерская «Уфаводоканала» — 284-15-30.