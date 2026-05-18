В Уфе рассмотрели развитие уличной сети города

Это крупнейшие инфраструктурные объекты, которые планируют завершить в 2026 году, – реконструкция улицы Пугачёва и строительство второй очереди Восточного выезда, которая соединит его с улицей имени Города Галле.

Кроме того, до конца года реконструируют участок улицы Рабкоров протяжённостью 800 м.

Как сообщили в пресс-службе Главы республики, в историческом центре столицы строители приступили к реконструкции улицы Октябрьской революции на участке от Цюрупы до Новомостовой. Также в этом году продолжат обновлять тротуары на улицах Советской и Ленина.

В развивающихся частях Уфы реализуют проекты по строительству новых улиц. Речь идёт о создании инфраструктуры в Дёмском районе и микрорайоне Затон-Восточный.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии приведут в порядок участки дорог общей протяжённостью 570 км.