Молодые врачи в Башкирии будут работать под руководством наставников. Президент страны поставил задачу запустить программу наставничества для молодых врачей. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров рассказал о ключевых решениях, принятых на федеральном уровне и в республике.
Теперь каждому выпускнику-целевику, приходящему в больницу, обязательно прикрепят наставника. В регионах появятся ответственные и контакт-центры. Главное — обеспечить жильем нуждающихся специалистов. Андрей Назаров поручил минздраву РБ взять вопрос на личный контроль.
Также премьер-министр республики поделился хорошей новостью для аграриев. Правительство РФ направило 60 млрд рублей на льготные кредиты. По словам Назарова, данная поддержка сохранит низкие ставки по тысячам выданных займов. Глава регионального кабмина поручил минсельхозу разъяснить фермерам все доступные возможности.
Кроме того, на федеральном уровне утвердили почти 200 ключевых показателей в 13 отраслях. Задача минцифры РБ — четко отслеживать внедрение технологий у нас.
По республиканским решениям: в Башкирии приняли законы о поддержке бойцов «БАРС», защищающих инфраструктуру от ударов БПЛА. Утверждено предоставление льготникам земельных участков под ИЖС с готовой инфраструктурой.
Ранее Андрей Назаров рассказал о помощи ветеранам СВО из Башкирии.
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