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06:12 (UTC+5), 29 Июня 2026

Какого будущего уфимские родители не хотят для своих детей

Фото: Валерий Шахов | ИА "Башинформ"
Элина Ахметова

В преддверии очередного сезона поступления в вузы и ссузы SuperJob провёл опрос своей клиентуры по поводу планов на будущее для детей. О готовности принять любой выбор своего ребёнка заявили 13% опрошенных женщин и 7% мужчин. Больше всего родители боятся, что детям придётся работать дворником либо уборщицей, и не хотят отдавать своих чад в сферу рабочих специальностей.

Интересно, что 16% «нежелательности» набрали профессии полицейских и чиновников. Работать за прилавком и в уборке помещений не пожелали своим детям 14% опрошенных, а 6% не хотели бы, чтобы они стали учительницами или воспитательницами. 5% не захотели для сыновей военной карьеры. 6% не видят своих потомков бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями. 4% не обрадуются, если дети станут артистами, официантами, грузчиками, курьерами.

Ранее минтруд РБ сообщил о самых востребованных профессиях: в мае в их числе были как раз слесари, водители и электромонтёры.

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