Какого будущего уфимские родители не хотят для своих детей

В преддверии очередного сезона поступления в вузы и ссузы SuperJob провёл опрос своей клиентуры по поводу планов на будущее для детей. О готовности принять любой выбор своего ребёнка заявили 13% опрошенных женщин и 7% мужчин. Больше всего родители боятся, что детям придётся работать дворником либо уборщицей, и не хотят отдавать своих чад в сферу рабочих специальностей.

Интересно, что 16% «нежелательности» набрали профессии полицейских и чиновников. Работать за прилавком и в уборке помещений не пожелали своим детям 14% опрошенных, а 6% не хотели бы, чтобы они стали учительницами или воспитательницами. 5% не захотели для сыновей военной карьеры. 6% не видят своих потомков бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями. 4% не обрадуются, если дети станут артистами, официантами, грузчиками, курьерами.

Ранее минтруд РБ сообщил о самых востребованных профессиях: в мае в их числе были как раз слесари, водители и электромонтёры.